Antetokounmpo ha completato la sfida di Kobe Bryant vincendo l’NBA

Giannis Antetokounmpo, un ragazzo che ne ha passate davvero tante per essere dov’è adesso, è ora un campione NBA, realizzando il sogno di Kobe Bryant. Non c’è niente di più poetico di questo.

La competitività di Giannis è sottostimata. Si potrebbe ricordare che nel 2017 ha chiesto alla leggenda dei Los Angeles Lakers, Kobe Bryant, una sfida specifica. Kobe lo ha fatto anche con altri giovani giocatori in passato e così anche il parvenu dei Milwaukee Bucks ha voluto il suo.

Still waiting for my challenge.. @kobebryant — Giannis Ugo Antetokounmpo (@Giannis_An34) August 24, 2017

Ovviamente, come tutti sappiamo, Giannis ha superato la sfida, vincendo due MVP consecutivi, cosa che Kobe non è stato in grado di realizzare nella sua illustre carriera.

Dopo che The Greek Freak ha vinto il suo primo MVP nel 2019, Kobe ha lanciato un’altra sfida: un anello NBA.

Giannis Antetokounmpo aveva un grandissimo rapporto con il fenomeno NBA Kobe Bryant e siamo certi che non ha mai dimenticato questo tweet pubblicato dal Black Mamba.

The Greek Freak ha realizzato il primo canestro per i Milwaukee Bucks in gara 6 e ha anche segnato l’ultimo punto della gara per suggellare il suo primo titolo NBA. Chissà se riuscirà a ripetersi nei prossimi anni.

Leggi anche: Antetokounmpo ne mette 50 e Milwaukee vince l’NBA con Giannis MVP