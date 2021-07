Antetokounmpo riceve i compimenti da DeAndre Ayton dopo le Finals NBA

Giannis Antetokounmpo è stata la ciliegina sulla torta della città dopo aver voluto portare i Milwaukee Bucks al loro primo titolo NBA dopo 50 anni. È stato anche abbastanza poetico che abbia segnato 50 punti nel match decisivo, che ha celebrato con una mossa ancora più poetica ordinando 50 pezzi di crocchette di pollo.

Giannis è stata la scelta unanime per l’MVP delle Finals, con numeri mostruosi poiché ha chiuso con 35,2 punti, 13,2 rimbalzi, 1,2 recuperi e 1,8 stoppate di media. Praticamente Antetokounmpo ha fatto tutto per i Bucks in NBA, dato che ha anche battuto il grande uomo dei Phoenix Suns, DeAndre Ayton. Il 22enne Ayton sembrava agitato nelle ultime tre partite, poiché non aveva risposta per Giannis mentre si avvicinava alla coppa.

Ma nonostante sia stato imbarazzato da Antetokounmpo nella serie NBA, DeAndre Ayton ha preso tutto con calma. Anche se è chiaro che non è riuscito a fermare il due volte MVP, non è sembrato amareggiato parlando del loro matchup.

“Per me è stato divertente. Proprio come qualsiasi altro matchup che ho affrontato. Questa è stata la maggior parte delle volte che ho visto Giannis, ma sì, amico, è stato divertente. Amo competere, amo le sfide, amico, ma vorrei solo poter vincere. Allo stesso tempo è stato divertente, ho imparato molto”.

