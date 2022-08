Antetokounmpo sulla Grecia: “Non siamo pronti per una medaglia”

Giannis Antetokounmpo ha fatto scalpore con la Grecia contro la Spagna in vista di EuroBasket che inizierà il 1° settembre. C’è molto entusiasmo sulla squadra greca guidata da Giannis mentre cercano di competere per la medaglia d’oro nel prossimo torneo. A questo punto, però, anche la stessa superstar dei Milwaukee Bucks non crede che la sua squadra abbia le carte in regola per vincere tutto.

Antetokounmpo ha detto la dura realtà alla Grecia a poche settimane prima dell’inizio del torneo. Molta pressione è stata esercitata sulle sue abili spalle, ma Antetokounmpo ha ampiamente chiarito che questo non è uno spettacolo personale:

“Non sono il miglior giocatore del mondo. La squadra può aiutarmi a giocare come faccio ai Bucks? Ma come giocherà Sloukas dopo l’annata che ha fatto all’Olympiakos? Come giocherà Papapetrou, lui che è un perno del Panathinaikos? È difficile. Non posso giocare come faccio con i Bucks. Non puoi fare in modo che 11 persone si adattino a una. Giocherò dove la squadra vorrà. Abbiamo una possibilità, ma a dire il vero, dall’amichevole che abbiamo fatto ieri, non siamo pronti per una medaglia”.

Stiamo a vedere, certo non sono parole bellissime quelle di Giannis Antetokounmpo.

Fonte: Greek City Times

