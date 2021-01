Anthony Davis crede che LeBron James sia il terzo miglior tiratore dei Lakers: ecco chi sono i primi due

Con il progredire della sua carriera, la superstar dei Los Angeles Lakers, LeBron James, ha continuato a migliorare il suo gioco. In questa stagione, ha fatto passi da gigante diventando uno dei migliori tiratori dalla linea dei 3 punti.

Ma sembra che il suo amico Anthony Davis non sia ancora del tutto convinto. Il 27enne colloca LBJ al terzo posto nella classifica dei tiratori dei Lakers:

Anthony Davis on where LeBron ranks on the best shooters list on the team: “I’d put Bron 3rd.”