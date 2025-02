Anthony Davis dopo l’esordio: “Volevo ricordare a tutti chi sono”. E sull’infortunio…

Anthony Davis ha parlato con i giornalisti dopo il suo esordio con la maglia dei Dallas Mavericks, ieri sera contro Houston. AD ha giocato una partita straordinaria, sfiorando la tripla-doppia in meno di tre quarto ma uscendo proprio nel terzo per via di un non precisato “infortunio alla parte inferiore del corpo” (così lo hanno definito i Mavs). Davis ha risposto alle domande dei giornalisti direttamente dallo spogliatoio, dove gli è stato assegnato lo stesso “armadietto” che aveva Luka Doncic, una sorta di passaggio di consegne.

“Volevo ricordare a tutti chi è Anthony Davis” ha detto l’ex Lakers dopo aver segnato 26 punti con 16 rimbalzi, 7 assist e 3 stoppate in circa 31′ di gioco.

Ma ovviamente tutti erano interessati al suo infortunio. Davis ci ha abituati negli anni a tanti acciacchi fisici, anche se dall’anno scorso questa tendenza sembra cambiata: nella passata stagione AD ha disputato 76 partite su 82 e in questa, prima della trade, era a 42 su 47. Tuttavia è capitato spesso che il giocatore lasci il campo a partita in corso per qualche colpo, che alla fine non si rivela nulla di grave ma che nel frattempo fa spaventare molto i suoi tifosi. Probabilmente lo stesso è successo alla prima con i Mavericks: Davis ha rivelato di aver sentito un “piccolo spasmo” che ha collegato ad un infortunio all’addome subito nelle scorse settimane. “Credo non sia nulla di serio” ha rassicurato AD, che quindi potrebbe anche essere a disposizione per la prossima gara di Dallas, la notte italiana tra lunedì e martedì contro Sacramento.