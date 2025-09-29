Anthony Davis dovrà indossare gli occhiali per il resto della carriera: il motivo

Sarà un Anthony Davis con un look inedito a partire da questa stagione: la star dei Dallas Mavericks indosserà degli occhiali protettivi durante le partite, e continuerà a farlo per il resto della carriera. AD si è presentato oggi al Media Day con un vistoso problema all’occhio destro, derivante da un’operazione chirurgica a cui si è sottoposto in estate per il distacco della retina.

Come dichiarato dallo stesso il giocatore, la decisione è stata presa su consiglio medico.

Anthony Davis says he must wear protective eyewear for the rest of his career following a “mandate from the doctor” 🥽 AD had surgery this offseason to repair a detached retina. pic.twitter.com/Q6IFaiiPhL — Bleacher Report (@BleacherReport) September 29, 2025

Anthony Davis si appresta a iniziare la prima stagione da giocatore dei Mavs, dopo la trade che lo ha portato in Texas lo scorso febbraio. Nelle 9 partite disputate con Dallas la scorsa stagione, il lungo statunitense ha mantenuto 20.0 punti, 10.1 rimbalzi e 4.4 assist di media.