Anthony Davis è il nuovo “leader” dei Lakers: la sua reazione

LeBron James è ancora il nome più importante nel roster dei Los Angeles Lakers ma di giorno in giorno diventa più chiaro che sta lentamente diventando la squadra di Anthony Davis.

AD ha guidato LA in Gara 3 con uno spettacolo mostruoso, chiudendo con 31 punti e 17 rimbalzi in una vittoria per 111 a 101 sui Memphis Grizzlies.

Il giorno dopo il risultato, a Davis è stato chiesto se l’organizzazione dei Lakers gli avesse ceduto il ruolo di “leader”. Sebbene non ci sia una dichiarazione ufficiale al riguardo, è stato accennato per molto tempo. Anche LeBron James ne ha parlato a volte.

“Sì. Assolutamente. Ovviamente, abbiamo un altro ragazzo, che è LeBron. … Cerco solo di fare la mia parte. Mi danno la palla, provo ad andare a segnare e fare una giocata. cerco solo di fare le cose giuste. Mi dà molta fiducia che i nostri ragazzi, i nostri allenatori, la nostra organizzazione abbiano abbastanza fiducia in me da permettermi di essere quel ragazzo per guidare la carica”.

Non è la prima volta che Anthony Davis è la prima opzione dei Lakers. Ma è diverso quando è in una squadra con aspirazioni da titolo. La responsabilità entra in un’altra stratosfera visto che è con L.A.

“Ovviamente, qui come Laker è diverso. Soprattutto quando giochi al fianco di un ragazzo come LeBron. La cosa buona di noi due è che siamo delle star molto altruiste che vogliono solo vincere”.

Anthony Davis on his role as a defender and the #Lakers attention to detail in the Playoffs. pic.twitter.com/zL7duHt5b5 — Spectrum SportsNet (@SpectrumSN) April 24, 2023

Leggi anche: Le MILLE VITE di DENNIS RODMAN dopo CHICAGO