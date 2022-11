Anthony Davis ha dato agli statistici che monitoravano la partita di questa notte tra i Los Angeles Lakers e i Phoenix Suns un gran bel lavoro da fare, mettendo a referto dei numeri che nessuno aveva mai messo insieme prima di lui – o almeno dal stagione NBA 1973-74, secondo quanto riportato da ESPN Stats & Info.

Finendo con 37 punti, 21 rimbalzi, 5 stoppate e 5 palle recuperate; Anthony Davis è diventato il primo giocatore a registrare almeno 35 punti, 20 rimbalzi, 5 stoppate e 5 palle rubate da quando le stoppate e le palle rubate sono diventate una statistica ufficiale a partire dal 1973-1974.

Finishing with 37 points, 21 rebounds, 5 blocks, & 5 steals; Anthony Davis becomes the first player to record 35 points, 20 rebounds, 5 blocks & 5 steals since blocks & steals became official in 1973-74. pic.twitter.com/mUTIpomVFw — ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) November 23, 2022

Nelle ultime cinque partite dei Lakers, Davis ha messo insieme una media di 30 punti con il 58,1% di tiri dal campo, 15 rimbalzi, 2,4 assist, 1,2 recuperi e 1,8 stoppate per ogni serata. LeBron James non ha giocato in quattro di quelle gare, lasciando a Davis molti oneri extra da mettersi sulle spalle. Fortunatamente per Los Angeles, Davis sta rispondendo presente e sta fisicamente molto bene mentre il quattro volte MVP è fuori per problemi fisici.

Davis è ancora uno dei migliori giocatori del campionato, indipendentemente dalla posizione, e le sue recenti esibizioni dimostrano che, se sta bene fisicamente, i Lakers saranno sempre difficili da battere.

Leggi anche: 5 nomi (più o meno) fantasiosi per un ipotetico dopo-Messina