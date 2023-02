Anthony Davis ha spiegato perché non ha esultato al record di LeBron

Nei giorni scorsi era diventato virale il video del canestro di LeBron James, quello che gli ha consegnato il titolo di miglior marcatore NBA All-Time, ripreso da dietro la panchina dei Los Angeles Lakers. Era stato condiviso così tante volte perché, nel video, si vedevano tutti i giocatori giallo-viola esultare per il record, tranne uno: Anthony Davis. Il lungo dei Lakers, amico e compagno di James ormai dal 2019, è rimasto seduto in panchina senza fare alcun cenno che dimostrasse felicità per il traguardo.

E ovviamente sono iniziate a circolare voci di qualsiasi tipo. Voci che Davis ha però messo a tacere ieri notte, dopo la partita contro Milwaukee in cui James è stato tenuto a riposo.

Non significa nulla per il rapporto che abbiamo io e Bron… Nulla. Era solo per la partita. Stavamo perdendo contro gli Oklahoma City Thunder, una partita che ci serviva vincere. Ero arrabbiamo. Voglio dire, stavamo perdendo. Semplicemente questo. Non ha nulla a che fare con LeBron e lui lo sa. Chi guarda da fuori si fa una sua opinione. Io ero arrabbiato perché stavamo perdendo.

E infatti alla fine i Lakers hanno perso, sia la partita contro i Thunder, KO passato in secondo piano, sia contro i Bucks ieri notte. Dopo gli scambi della trade deadline inizierà una seconda stagione per i giallo-violqa, ora fermi sul 25-31. Il Play-in dista solo 2.5 gare, la decima posizione sulla quale i Lakers fanno la corsa è al momento occupata da Portland.