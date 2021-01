Anthony Davis ha concesso una lunga intervista a Rachel Nichols di ESPN, toccando tantissimi aspetti, alcuni dei quali extra-cestistici.

Fra le risposte più interessante del lungo dei Lakers c’è quella riguardo l’avversaria più attrezzata che i Los Angeles Lakers si troveranno di fronte sulla strada del titolo. Per AD si tratta dei Brooklyn Nets che “in attacco sembrano incontenibili, possono segnare a loro piacimento”. Poi ha aggiunto che “sono di diritto i favoriti per la Eastern Conference” e che contro di loro alle Finals sarebbe di sicuro “una grande battaglia”.

Il basket è una malattia di famiglia. Diplomato al liceo classico all’ombra delle millenarie mura ciclopiche di Alatri, nel cuore della Ciociaria, poi laureato in lingue presso l’Università di Roma Tor Vergata e successivamente studente del master “Comunicare lo Sport” della Cattolica a Milano.

Sono giornalista pubblicista, istruttore minibasket e (quasi ex) playmaker, sono stato responsabile marketing e comunicazione del Basket Ferentino (A2). A Novembre del 2017 sono diventato direttore responsabile di BasketUniverso.