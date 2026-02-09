Anthony Davis, la sua stagione potrebbe non essere finita

Nonostante le voci insistenti su un possibile stop fino al termine della stagione, Anthony Davis potrebbe ancora tornare in campo con gli Washington Wizards prima della fine dell’annata NBA.

A chiarire la situazione è stato il general manager della franchigia, Will Dawkins, durante una conferenza stampa tenutasi lunedì.

Secondo Dawkins, il piano attuale per Davis non prevede uno shutdown definitivo. L’ex stella dei Lakers continuerà infatti il suo programma di riabilitazione a Dallas, dove si sta riprendendo dall’infortunio che lo ha tenuto lontano dal parquet nelle ultime settimane. Una data precisa per il rientro non è ancora stata fissata, ma l’All-Star Break sarà un momento chiave per valutare i suoi progressi.

Visita medica decisiva dopo l’All-Star Break

“Il piano per AD, al momento, è tornare a Dallas e completare il percorso di recupero”, ha spiegato Dawkins, come riportato da Yahoo Sports. “Durante la pausa dell’All-Star Game effettuerà una nuova visita medica. Sarà un appuntamento fondamentale per capire a che punto è il suo recupero”.

Le parole del GM lasciano dunque aperta la porta a un possibile debutto stagionale di Anthony Davis con i Wizards, uno scenario che fino a pochi giorni fa sembrava improbabile secondo diversi report NBA.

Numeri da superstar, anche con minutaggio limitato

Nonostante una disponibilità ridotta, Anthony Davis ha continuato a dimostrare il suo valore quando è stato in campo. In questa stagione NBA viaggia a 20,1 punti e 11,1 rimbalzi di media in 20 partite disputate, numeri che confermano il suo impatto dominante su entrambi i lati del campo.

Nel complesso, Davis ha giocato 29 partite complessive da quando è arrivato a Dallas all’inizio dell’anno, prima del successivo trasferimento a Washington. I Wizards, attualmente in una fase di ricostruzione, sperano che il suo rientro possa dare leadership ed esperienza a un roster giovane.

Wizards in attesa: prudenza ma ottimismo

Washington resta cauta, ma l’ottimismo filtra chiaramente dalle dichiarazioni della dirigenza. Molto dipenderà dalle condizioni fisiche di Davis e dall’esito della prossima valutazione medica. Se le risposte saranno positive, i tifosi dei Wizards potrebbero vedere Anthony Davis in campo prima della fine della stagione NBA.