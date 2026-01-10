Anthony Davis, nuovo lungo stop: trade ora meno probabile?

Anthony Davis in questa stagione è stato al centro della cronca per due motivi: gli infortuni, già diversi in questi primi mesi, e i rumors di possibile cessione da parte dei Dallas Mavericks. Se in questi giorni questi ultimi si stavano intensificando, con un interesse in particolare degli Atlanta Hawks post-trade di Trae Young, ora a frenare tutto ci ha pensato l’ennesimo stop. Che probabilmente sarà anche lungo: Davis si è infatti danneggiato un legamento della mano sinistra, un infortunio che potrebbe anche richiedere operazione chirurgica. L’ipotesi è che il giocatore possa stare fuori anche per più di un mese, quindi oltre la trade deadline prevista per il 5 febbraio.

Davis è stato spesso l’ago della bilancia di questi Mavs nel corso della stagione, capace di segnare 20.4 punti di media con 11.1 rimbalzi (anche ieri 21 e 11 contro Utah) ma anche disponibile solo per 20 partite su 38 finora. In totale, da quando circa un anno fa AD è arrivato a Dallas, ha disputato solo 29 gare.