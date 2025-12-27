Anthony Davis può lasciare Dallas: Golden State ci pensa, ma non solo…

Anthony Davis a Dallas potrebbe essere una breve parentesi, dopo la trade che lo scorso febbraio aveva coinvolto anche Luka Doncic. Nelle ultime settimane, complice lo scarso rendimento dei Mavericks (in ripresa nelle ultime gare e alle porte del Play-in), si era iniziato a parlare di una possibile cessione di AD per consegnare definitivamente le chiavi della squadra al rookie Cooper Flagg. Ora che Davis ha subito un nuovo stop, per la verità non grave, i rumors si sono accesi nuovamente: secondo Chris Haynes, i Golden State Warriors starebbero valutando se fare una mossa per arrivare al lungo dei Mavs. Da mesi gli Warriors hanno alcuni giocatori in esubero e ai margini delle rotazioni, come Jonathan Kuminga o Buddy Hield, che potrebbero rientrare in un eventuale scambio, ovviamente con l’aggiunta probabile di qualche scelta al Draft. In ogni caso il “prezzo” di Davis non può essere troppo alto ad oggi, visti i tanti problemi fisici che continuano ad accompagnare il 10 volte All-Star, che fa la differenza quando sano (20.5 punti e 10.9 rimbalzi di media in stagione), ma che finora ha disputato solo la metà delle partite, 16 su 32.

“I was told [the Warriors] are contemplating making a case to acquire Anthony Davis as well.”@ChrisBHaynes says Golden State is interested in the Mavs star big man. pic.twitter.com/Gv9rYERTiP — NBA on Prime (@NBAonPrime) December 27, 2025

Golden State non è l’unica franchigia ad orbitare intorno ad Anthony Davis in questi giorni. Secondo Haynes, un’altra possibile destinazione per il giocatore sarebbero gli Atlanta Hawks: in quel caso, stando a quanto riportato, non sarebbe incluso nei discorsi Trae Young. Dallas chiederebbe infatti contratti in scadenza, giocatori giovani e scelte al Draft. Un nome che, in caso si materializzasse lo scambio, potrebbe finire ai Mavericks sarebbe quello di Zaccharie Risacher, prima scelta assoluta al Draft 2024 che finora non ha avuto un impatto significativo in NBA.