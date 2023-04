Anthony Davis si fa male in gara-1 di Lakers-Grizzlies: ci sarà in gara-2?

L’allenatore dei Los Angeles Lakers, Darvin Ham, ha fornito un aggiornamento sul braccio della superstar Anthony Davis dopo la vittoria della squadra sui Memphis Grizzlies nella prima partita della loro serie di playoff del primo round.

Dopo la gara, Ham ha detto che l’infortunio andava “bene”, una dichiarazione che è arrivata dopo che Davis ha affermato di aver subito alcuni test all’intervallo dopo “una piccola puntura in cui il mio braccio è diventato completamente insensibile”.

AD said he "had a little stinger where my arm went completely numb" and underwent some tests at halftime. https://t.co/6x7qXWsToo

— Michael Corvo (@michaelcorvoNBA) April 16, 2023