Anthony Davis umilia i Grizzlies dando loro dei “chiacchieroni”

I Los Angeles Lakers di Anthony Davis erano determinati a intrattenere il pubblico di casa in Gara 6, ma non avevano intenzione di rispondere alle chiacchiere dei Memphis Grizzlies.

Invece, LeBron James, Anthony Davis, D’Angelo Russell e i Lakers hanno lasciato che il loro gioco – e i loro fan (incluso Jack Nicholson, presente per la prima volta dall’opening game del 2021-22) – facessero tutto il resto. I Lakers hanno battuto con enfasi i Grizzlies, 125 a 85, nella loro prestazione wire-to-wire più impressionante del 2022-23.

“Le persone parlano”, ha detto AD (16 punti, 14 rimbalzi, 5 stoppate), che ha fermato i Grizzlies con una difesa magistrale. “Usciamo e lasciamo che il nostro gioco parli per noi, dobbiamo solo giocare a basket. Se un ragazzo parla costantemente e nessuno ti risponde, alla fine si fermerà. Penso che sia quello che è successo”.

AD on LeBron and the Lakers ignoring the Dillon Brooks noise:

“People are gonna talk…We just go out and let our game talk and play basketball…If a guy’s constantly talking and you’re not saying nothing back, they’re going to eventually stop. I think that’s what happened.” pic.twitter.com/XspWIqqsRi

