Anthony Edwards, altra multa: quest’anno più di 300K in sanzioni!

Nuova multa per Anthony Edwards, guardia dei Minnesota Timberwolves, che dovrà pagare 35.000 dollari per non aver lasciato tempestivamente il campo dopo l’espulsione e per aver lanciato il pallone sugli spalti. Con questa sanzione, il totale delle multe ricevute dal giocatore in stagione sale a 320.000 dollari.

Edwards e le sanzioni NBA: un problema ricorrente

Questa è la sesta multa stagionale per Edwards, con la maggior parte delle penalità derivanti dall’uso di linguaggio scurrile nelle interviste post-partita. L’ultima infrazione è avvenuta durante la sconfitta contro i Los Angeles Lakers di giovedì, quando ha ricevuto il 16° fallo tecnico della stagione, causando la sua espulsione e una squalifica automatica di una partita (scontata nella successiva gara contro gli Utah Jazz).

Secondo James Williams, crew chief della partita, Edwards ha ricevuto il secondo tecnico per proteste e linguaggio inappropriato nei confronti di un arbitro, dopo aver contestato un presunto fallo di Gabe Vincent su una sua penetrazione. In precedenza, aveva già ricevuto un tecnico dopo uno scontro con Jarred Vanderbilt.

La promessa mancata e il rischio di ulteriori stop

Il 23enne aveva promesso lo scorso mese di non prendere più falli tecnici, ma l’impegno non è stato mantenuto. Ora, per ogni due falli tecnici aggiuntivi, subirà una sospensione di una partita in più.

L’allenatore dei Timberwolves, Chris Finch, ha sottolineato la necessità di miglioramento:

“Sa che deve fare meglio. Spero che abbia raggiunto un punto di svolta e che impari la lezione per il futuro”.

Con Minnesota in lotta per una posizione di vertice nella Western Conference, Edwards dovrà gestire meglio le proprie emozioni per non danneggiare la squadra nei momenti decisivi della stagione.

