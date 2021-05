Anthony Edwards supera LeBron e Kevin Durant in una speciale classifica

La prima scelta assoluta dei Minnesota Timberwolves, Anthony Edwards, ha avuto una serata del livello di LeBron e Durant. In un’intensa battaglia testa a testa con il ROTY in carica Ja Morant e i Memphis Grizzlies, Edwards ha messo il suo nome nei libri di storia con la sua incredibile serata.

Il diciannovenne Anthony Edwards è esploso segnando 42 punti tirando 8 su 9 dalla distanza, il che lo rende il più giovane giocatore nella storia della NBA ad aver totalizzato più di 40 punti con almeno 5 triple segnate in una singola partita, abbastanza per superare fenomeni del calibro di LeBron James e Kevin Durant.

Anthony Edwards is the first 19-year-old in NBA history to drop 40+ points and 5+ threes in a game. 19y, 273d — Anthony Edwards

20y, 29d — Eric Gordon

20y, 52d — Brandon Jennings

20y, 70d — Kevin Durant

20y, 80d — LeBron James pic.twitter.com/lTsRACCvpV — StatMuse (@statmuse) May 6, 2021

Sebbene fino a poche settimane fa LaMelo Ball sembrava essere il favorito indiscusso per vincere il Rookie of the Year prima del suo infortunio, le ultime settimane di Edwards sono state qualcosa di cui la franchigia dei Minnesota Timberwolves possono essere entusiasti mentre continuano a ricostruire intorno a Karl-Anthony Towns e D’Angelo Russell. Non un brutto trio da cui ripartire.

Onestamente è difficile scegliere tra i due chi è il ROY dell’anno perché entrambi hanno dominato in due momenti diversi della stagione. Probabilmente LaMelo è leggermente favorito perché Minnie è nei bassifondi della Western Conference.

