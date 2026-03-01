Anthony Hickey pronto a tornare: Udine ritrova il suo leader

Anthony Hickey vede finalmente la luce in fondo al tunnel. Dopo mesi lontano dal parquet, il playmaker dell’Apu Udine è pronto a riprendersi la scena: la squalifica terminerà il 5 aprile, riaprendo ufficialmente le porte al suo ritorno con la squadra bianconera.

Per rivederlo in una partita ufficiale servirà attendere ancora pochi giorni. La data cerchiata in rosso è quella del 12 aprile, quando Udine ospiterà la Pallacanestro Trieste in un derby che potrebbe valere molto più di una semplice sfida di campionato.

Un ritorno simbolico, nel momento più caldo della stagione.

Il ritorno comincia dagli allenamenti

Prima ancora del rientro in campo, Hickey tornerà a vivere la quotidianità della squadra. Il suo arrivo a Udine è previsto per giovedì 5 marzo e già dal giorno successivo riprenderà ad allenarsi con il gruppo.

Un passaggio chiave, perché nel frattempo l’Apu è cambiata. Sono arrivati Semaj Christon e Kristers Zoriks, nuovi volti che hanno ridisegnato il reparto esterni e creato equilibri diversi rispetto a quelli lasciati a dicembre.

Hickey avrà davanti un mese intero per ritrovare ritmo, sensazioni e soprattutto connessioni tecniche con i compagni. Tempo prezioso, in vista di un finale di stagione che non concede margine d’errore.

Un’Apu diversa da quella che aveva lasciato

Durante la sua assenza, Udine ha dovuto reinventarsi. Hickey era presente a bordo campo quando Christon ha infiammato il pubblico con i suoi 27 punti contro Napoli, prestazione che ha cambiato l’inerzia offensiva della squadra.

Con Zoriks, invece, il primo vero contatto deve ancora arrivare. Ed è proprio qui che nasce la curiosità: come cambieranno le gerarchie quando il roster sarà finalmente al completo?

Coach Vertemati si ritroverà tra le mani più soluzioni, più creatività e una rotazione esterni capace di alzare intensità e qualità su entrambi i lati del campo.

Il derby come punto di svolta

Il calendario sembra aver scritto una storia perfetta. Il ritorno ufficiale di Hickey potrebbe coincidere con il derby contro Trieste, una partita destinata a pesare sulla corsa salvezza e sugli equilibri della classifica.

Udine spera di arrivarci con tutte le pedine al loro posto — e con un leader in più pronto a fare la differenza.

Il countdown è iniziato davvero: dopo mesi di attesa, Anthony Hickey è pronto a riprendersi il parquet. E forse anche il destino della stagione bianconera.