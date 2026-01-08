Anthony Hickey, revocata la sospensione per doping: quando potrà tornare a giocare con Udine?

L’Apu Udine apre l’anno con una buona notizia: Anthony Hickey, che a novembre era stato sospeso per doping, ha ricevuto la revoca della sospensione cautelare dal Tribunale Nazionale Antidoping. L’atleta era stato liberato da Udine in seguito alla prima sentenza e attualmente si trova negli Stati Uniti.

La sospensione era arrivata per l’assunzione di un diuretico che Hickey prende a cusa di ipertensione. Come scritto dal Messaggero Veneto, la revoca della sospensione non equivale comunque ad un ritorno immediato all’attività sportiva. L’americano, 15.7 punti di media in LBA prima dello stop, dovrà attendere che i legali dell’Apu Udine capiscano con quali tempistiche arriverà la sentenza definitiva del Tribuna Antidoping, per evitare che arrivi una nuova sospensione nel corso di questa stagione.

La nota del club bianconero:

Amici Pallacanestro Udinese S.p.A. è lieta di comunicare che in data odierna il Tribunale Nazionale Antidoping ha disposto la revoca del provvedimento di sospensione cautelare, precedentemente adottato nei confronti del giocatore Anthony Hickey. La Società si augura che il procedimento si concluda celermente e in modo favorevole per il giocatore.

Foto: Apu Udine