Antimo Martino: “Nonostante tutto sono contento dei miei ragazzi. Stiamo facendo valutazioni sul roster”

Le parole del coach di Reggio Emilia Antimo Martino ai microfoni di Rai Sport dopo la sconfitta nei quarti di finale con Milano:

“Sapevamo che non sarebbe stato facile, e così è stato, inoltre a questo lo 0/16 da tre punti nel primo tempo ci ha condizionato, sono contento comunque di come i ragazzi hanno provato ad interpretare questa gara, abbiamo provato anche a cambiare quintetti per contrastare Milano, qualche volta ha funzionato e qualche volta no, ma nonostante tutto sono soddisfatto. Noi dobbiamo sfruttare questa pausa per rimetterci in palestra e ritrovare gli equilibri, dobbiamo recuperare gli assenti e rimetterci lì per tornare alla versione di inizio anno. Stiamo facendo anche valutazioni sul roster. Adesso bisogna prendere atto del momento ma sono convinto che potremo tornare ai nostri livelli.