La situazione tra Trapani Shark e l’amministrazione comunale di Trapani è sempre più tesa. Attraverso un post su X, il patron Valerio Antonini ha denunciato l’assenza di risposte e i continui ritardi su temi cruciali per la società di basket di Trapani.

Antonini non ha usato mezzi termini:

“Ad oggi, nonostante le ennesime mille promesse sia dell’Assessore Barbara che della commissione tecnica nominata dall’attuale Sindaco di Trapani #GT, non abbiamo più notizie da settimane sia per il tema nuovo accordo sulla concessione come già definito a grandi linee per le vie brevi, né sul tema dell’aria condizionata né sulla famosa bolletta da estorsione ricevuta. Tanto da essere costretti a non svolgere amichevoli della Trapani Shark al Palazzetto e spostare inizio allenamenti a Trapani ad oltre metà settembre. Danni PAZZESCHI alla società. #UNAVERGOGNASSOLUTA.”

Allenamenti posticipati e amichevoli cancellate

Le problematiche legate al Palazzetto di Trapani hanno costretto la società a prendere decisioni drastiche. Gli allenamenti della squadra verranno posticipati oltre la metà di settembre, mentre le amichevoli previste non potranno essere disputate nell’impianto trapanese.

Secondo Antonini, questa situazione sta arrecando un danno enorme alla programmazione della stagione di Trapani:

“Poi si chiede agli imprenditori di investire a Trapani. SCAPPANO, perché a differenza mia, non hanno tutti la moglie trapanese. E quindi capiscono al volo che vanno incontro a morte commerciale sicura”.

I ritardi nelle decisioni amministrative, dalla concessione dell’impianto alla risoluzione delle questioni logistiche (come l’aria condizionata e i costi di gestione), rischiano di complicare la preparazione della Trapani Shark per la stagione in arrivo.