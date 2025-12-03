Apu Udine, Anthony Hickey sospeso per positività all’anti-doping

La stagione dell’Apu Udine, neo-promossa in LBA, non sta andando nel migliore dei modi con i bianconeri ad occupare al momento la penultima con 2 vittorie in 9 partita. Ora al cattivo rendimento della squadra si aggiunge una defezione importante: quella di Anthony Hickey, forse il miglior giocatore della squadra.

L’americano, 15.7 punti e 5.6 assist di media in LBA, è risultato positivo a un controllo anti-doping. Le sostanze incriminate sono Hydrochlorothiazide, Chlorothiazide e ABC. Il farmaco sarebbe un diuretico per trattare l’ipertensione, prescritto dal medico statunitense di Hickey. Per quanto il giocatore abbia la possibilità di dimostrare la propria innocenza, notoriamente i tempi di queste procedure sono molto lunghi, è quindi improbabile che rivedremo Hickey in campo con Udine nel corso di questa stagione.

Di seguito il comunicato del club:

Amici Pallacanestro Udinese SPA comunica che in data 2 dicembre 2025 il giocatore Anthony Hickey ha ricevuto, da parte del Tribunale Nazionale Antidoping, un provvedimento di sospensione cautelare a seguito dell’esito avverso alle analisi effettuate in data 8 novembre 2025, che hanno riscontrato la presenza di Hydrochlorothiazide and its degradation products: Chlorothiazide and ABC (4-amino-6-chloro-1,3-benzenedisulphonamide), sostanza inserita nella lista Wada nella categoria S5 DIURETICS and Masking Agents. La Società prende atto dei provvedimenti assunti dagli organi competenti, cui assicura piena collaborazione, nel rispetto dei regolamenti sportivi e dei principi in materia, coerentemente con i valori di correttezza, integrità e trasparenza che da sempre contraddistinguono il proprio operato. La Società confida che il procedimento possa chiarire rapidamente ogni aspetto della vicenda. Infine, rispetto allo specifico tema, la Società manterrà il silenzio stampa. Non saranno rilasciate ulteriori dichiarazioni fino alla conclusione del procedimento, per rispetto nei confronti delle autorità e del tesserato.

Foto: Apu Udine