Aquila Basket Trento, stagione finita per Eigirdas Zukauskas

L’Aquila Basket Trento ha perso Gara-1 in casa contro l’Olimpia Milano, dicendo momentaneamente addio anche al fattore campo. Nella partita di ieri sera i bianconeri hanno però perso anche il lituano Eigirdas Zukauskas, uscito dal campo per una frattura scomposta alla clavicola destra. Come scritto nel comunicato stampa ufficiale in vista di Gara-2, la stagione di Zukauskas è conclusa e non rientrerà in questi Playoff, anche se Trento dovesse passare il turno.

Zukauskas, alla sua prima stagione a Trento, ha segnato 8.7 punti di media in LBA e 10.1 di media in EuroCup.