KobeCi sono poche operazioni che avrebbero cambiato il panorama NBA che non sono mai avvenute come quella del trasferimento fallito di Chris Paul ai Lakers di Kobe nel 2011, anche secondo Gilbert Arenas. CP3 avrebbe formato un superteam a Los Angeles con Kobe Bryant, se non fosse stato per l’allora commisioner David Stern che pose il veto all’accordo all’ultimo minuto.

A quanto pare, l’ex All-Star NBA, Gilbert Arenas, era una delle persone che è stata davvero felice che quell’accordo epocale non fosse andato a buon fine con Chris Paul e Kobe ai Lakers. Arenas ha avuto CP3 come suo ospite in un recente episodio del suo podcast No Chill e la coppia ha discusso i dettagli di quello scambio fallito, incluso il modo in cui Dwight Howard si è quasi unito a Los Angeles per formare un Big 3 con Kobe e Paul:

“Avrebbe distrutto il campionato per almeno 10 anni”.

Gilbert Arenas says the NBA vetoed the CP3/Lakers deal because LA would’ve had Kobe, Dwight, CP3 and $24M-$30M in cap space “It would have destroyed the league for at least 10 years” (Via No Chill Podcast | h/t @AhnFireDigital ) pic.twitter.com/H5nxI1vAqu — NBA Central (@TheNBACentral) September 1, 2021

Secondo i suoi calcoli, Arenas crede che i Lakers avrebbero avuto da 24-30 milioni di dollari di spazio DOPO aver firmato Paul e Howard. A quel tempo, il “prezzo di partenza” per un giocatore era compreso tra i $ 12 e $ 13 milioni, quindi, come ha detto Arenas, i Lakers avrebbero potuto ingaggiare altri due giocatori al massimo salariale. Gilbert Arenas crede che questo sia il motivo esatto per cui David Stern è dovuto intervenire.

