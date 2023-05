Netta presa di posizione di Ario Costa, presidente della Vuelle Pesaro, sulla grande rivalità fra Olimpia Milano e Virtus Bologna. Secondo il numero uno dei marchigiani, infatti, i super team allestiti da Scarpette Rosse e V Nere farebbero male a tutto il movimento, togliendo a ogni altra squadra la possibilità di competere per vincere.

Questo duopolio fa malissimo al basket italiano. In questa situazione, a chi interessa il campionato delle altre squadre? Gli altri possono vincere qualche partita ma non hanno la possibilità di competere fino in fondo, la gente va nei palazzetti per vedere le vittorie. Gli scudetti consecutivi di Siena o quelli della Juve nel calcio fanno diminuire la passione. Si possono permettere certe spese e le fanno ma non fa bene a tutti gli altri. Un pronostico? Bologna è lì, mentre se Milano dovesse perdere sarebbe un disastro: la Virtus può vincere, l’Olimpia deve.