Armoni Brooks e Daniele Baiesi, botta e risposta dopo l’addio: “Qualcuno a Milano ha dato priorità ad altri giocatori”

Settimana scorsa Armoni Brooks è tornato a Milano da avversario dopo i due anni all’Olimpia e l’addio estivo, prima per l’ASVEL e poi, a causa dei problemi economici del club transalpino, col passaggio a Valencia. L’americano è stato tra i migliori in campo del successo spagnolo al Forum, con 16 punti segnati in 21′. Già quel giorno si era percepita un po’ di ruggine, quando era emersa la notizia che Milano avrebbe voluto fare un tributo a Brooks a centrocampo, come fatto per Josh Nebo qualche settimana prima, incassando però il rifiuto di Valencia.

La trasferta a Milano è stata però anche l’occasione per rilasciare interviste ai media italiani, in quella a Backdoor Podcast in particolare Brooks si è lasciato un po’ andare, parlando dell’addio all’Olimpia e di come sarebbe scaturito. Ha raccontato la sua versione dei fatti, puntando in un certo senso il dito contro “qualcuno” all’interno della società che non riteneva l’americano avesse raggiunto uno status sufficiente da chiedere i soldi che domandava.

“Ho amato Milano e mi sarebbe piaciuto moltissimo restare, ero davvero orgoglioso di quello che io e i miei compagni avevamo conquistato nella scorsa stagione, così come delle mie prestazioni individuali. Pensavo che il rendimento e la stagione che avevo disputato mi avessero permesso di affermarmi come uno dei giocatori più importanti della squadra. Credevo di aver raggiunto quel livello, ma evidentemente alcune persone all’interno dell’organizzazione non la pensavano allo stesso modo. Il club ha deciso di dare priorità all’ingaggio di altri giocatori. Era una scelta che non condividevo e che non mi piaceva, ma che ho dovuto rispettare. Continuo ad amare Milano, i suoi tifosi, lo staff tecnico e i miei ex compagni di squadra. Alla fine, però, bisogna accettare che anche questo fa parte del business” ha dichiarato Armoni Brooks.

Alle sue parole sono seguite quelle del DS di Milano, Daniele Baiesi, il quale parlando con RealOlimpiaMilano.com ha presentato una versione praticamente opposta: “Brooks non è qui perché ha firmato da un’altra parte. Evidentemente ha ritenuto più interessante la proposta ricevuta da altre società. Abbiamo messo in stand-by qualcuno che ha fatto la storia di questo club per attendere la risposta di Brooks a una domanda molto precisa: dimmi che cosa vuoi per restare. A me non è mai stato consegnato un numero. La proprietà lo sa, lo sa Christos e lo sanno tutte le persone coinvolte. Non voglio alimentare polemiche. Sono contento che Brooks stia facendo bene perché è un bravissimo ragazzo, ma dopo un certo punto le scelte appartengono ai singoli”.