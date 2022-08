Arrestato Iman Shumpert

Iman Shumpert è stato arrestato nei giorni scorsi a Dallas.

L’ex giocatore di Knicks, Cavs, Kings e Rockets è stato fermato per possesso di droga all’aeroporto della città texana. Nello zaino di Shumpert sono stati trovati circa 170 grammi di marijuana e un caricatore con 14 proiettili, senza pistola, secondo TMZ.

NBA player Iman Shumpert was arrested for having 6.1 ounces of marijuana in his backpack at the Dallas/Fort Worth Airport on Saturday. https://t.co/mEaJYJqIz0

— TMZ Sports (@TMZ_Sports) August 3, 2022