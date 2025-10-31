Gentile Livorno Urania Milano

Arriva la squalifica di Gentile per comportamento VIOLENTO

La FIP ha comunicato i provvedimenti disciplinari relativi all’ottava giornata di andata del campionato di Serie A2, disputata tra il 28 e il 29 ottobre 2025. Tra i casi più rilevanti figura quello di Alessandro Gentile, espulso nella sfida tra Libertas Livorno e WeGreenit Urania Milano e ora squalificato per due giornate.

Due giornate di stop per comportamento violento

Nel comunicato ufficiale, la Federazione Italiana Pallacanestro ha motivato così la decisione:

“Squalifica tesserato per 2 gare per aver tenuto un comportamento violento ed intimidatorio nei confronti di un avversario, dapprima colpendolo in fase di gioco e successivamente, non in fase di gioco, spintonandolo e facendolo cadere continuando a cercare un contatto con lo stesso, con atteggiamento intimidatorio; trattenuto a fatica dai compagni, veniva espulso; tornando verso la panchina, prima di allontanarsi, applaudiva ironicamente, salutando il pubblico.”

Il riferimento è all’episodio che ha visto Gentile protagonista nella gara contro Livorno, quando l’ex capitano dell’Olimpia Milano ha reagito dopo un contatto con Niccolò Filoni, venendo poi espulso dal campo.

Gentile, leadership e tensione: un binomio che continua a far discutere

La stagione di Alessandro Gentile con la WeGreenit Urania Milano resta comunque di alto livello: l’ala sta guidando la squadra con esperienza e intensità, confermando il proprio valore tecnico. Tuttavia, episodi come quello di Livorno riportano l’attenzione sul tema della gestione emotiva, aspetto su cui Gentile è stato spesso sotto i riflettori nel corso della carriera.

L’Urania Milano dovrà ora fare a meno del suo leader per le prossime due gare di campionato, in un momento cruciale della stagione di Serie A2.

