Arrivato l’esito degli accertamenti di Lessort post EA7 Milano-Panathinaikos

Prima del quinto fallo di Nicolò Melli a 3:22 minuti dalla fine della partita tra EA7 Milano e Panathinaikos, durante una battaglia amichevole sotto il canestro per prendere un possesso cruciale con la squadra greca in vantaggio di 2 punti, Mathias Lessort è atterrato bruscamente sul pavimento.

Poiché il francese non riusciva a camminare da solo ed è stato trasportato verso la panchina della sua squadra, tutti hanno pensato che si trattasse di qualcosa di grave alla schiena. Nella conferenza stampa post-partita, Ergin Ataman ha dichiarato che non erano disponibili informazioni. “Ha dolore, al momento non posso dire nulla”, ha commentato.

Ora, dopo alcuni controlli medici, il Panathinaikos ha comunicato che i risultati sono chiari. E non c’è nessuna lesione ossea, come temeva lo staff medico della squadra greca. Probabilmente domani riposerà nel match di campionato interno contro il Promitheas, mentre si sta già preparando per la sfida contro la Stella Rossa Belgrado, sua ex squadra e allora rivale quando rappresentava il Partizan Belgrado.

Per fortuna tutto è finito nel migliore dei modi. Ci eravamo tutti quanti spaventati per quanto accaduto a Lessort durante il match tra Olimpia EA7 Milano e Panathinaikos Atene.

