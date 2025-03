Arturas Gudaitis torna in Europa: giocherà in Basketball Champions League

Arturas Gudaitis in Italia ha lasciato sicuramente un bel ricordo: nei suoi anni all’Olimpia Milano, ma anche nel 2022 con Napoli. Poi il centro lituano, che oggi ha 31 anni, aveva deciso di abbracciare una nuova esperienza, lontanissima dall’Europa, firmando con gli Alvark Tokyo in Giappone. Ora dopo 2 anni in Asia, Gudaitis tornerà nel basket europeo, in particolare in patria: è ufficiale la sua firma con il Rytas Vilnius.

La squadra rossonera milita in Basketball Champions League, dove si è qualificata al Round of 16 e ora si sta giocando un posto ai quarti di finale nel girone con Unicaja Malaga, Galatasaray e Manisa.

Nella sua ultima stagione in Giappone, Gudaitis ha mantenuto 7.9 punti e 5.5 rimbalzi di media in 28 partite. Per il centro lituano si tratta di un ritorno, visto che aveva già indossato la maglia del Rytas dal 2015 al 2017, proprio prima di trasferirsi a Milano.