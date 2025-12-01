AS Monaco col mercato bloccato in EuroLega, ma è in arrivo un’aggiunta dalla NBA

Il mese scorso l’EuroLega aveva imposto all’AS Monaco un ban temporaneo per i trasferimenti, che fino a nuovo ordine non potranno tesserare nuovi giocatori o allenatori. Decisione arrivata dal Financial Panel che avrebbe riscontrato alcune violazioni del codice di condotta da parte del club monegasco, che non avrebbe collaborato nel fornire le documentazioni richieste. Nonostante il divieto da parte dell’EuroLega però il Monaco non sembra intenzionato a smettere di fare mercato.

La squadra allenata da Vassilis Spanoulis, quinta in classifica in EuroLega, sarebbe infatti in trattativa avanzata per Cory Joseph, playmaker di 34 anni free agent dopo tanti anni in NBA.

Joseph ha giocato la scorsa stagione agli Orlando Magic con 3.5 punti e 1.4 assist di media, ma in carriera ha indossato anche le maglie di San Antonio Spurs, Toronto Raptors, Indiana Pacers, Sacramento Kings, Detroit Pistons e Golden State Warriors, vincendo il titolo NBA nel 2014.

Ovviamente Cory Joseph potrà giocare per il momento solo nel campionato francese, competizione in cui il Monaco è primo a pari con altre tre formazioni. Solo quando si sarà risolta la situazione disciplinare in EuroLega il canadese potrà essere a disposizione anche in coppa.