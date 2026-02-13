mike james as monaco

AS Monaco, crisi sempre più profonda: la LNB non garantirà aiuti economici

Francesco Manzi

Quella che fino a pochi mesi fa sembrava una delle storie di maggiore successo del basket europeo si è trasformata in un incubo finanziario per l’AS Monaco. Dopo aver raggiunto le Final Four di EuroLega nel 2025 e aver conquistato più volte il titolo in Francia, il club del Principato si trova oggi a fare i conti con un crollo economico che minaccia la sua stessa esistenza.

La crisi si è aggravata negli ultimi mesi per una combinazione di fattori: le sanzioni internazionali e la congelazione degli asset del presidente russo Aleksej Fedorycsev a causa del conflitto in Ucraina, una spirale di ritardi nei pagamenti degli stipendi ai giocatori, e l’accumulo di debiti verso fornitori, agenti e istituzioni sportive.

Nel tentativo di arginare l’emergenza e tutelare i giocatori, la LNB, il massimo campionato francese, aveva valutato l’ipotesi di erogare un anticipo di 500.000€ destinato principalmente all’equilibrio delle retribuzioni. Una misura “di solidarietà” pensata come risposta immediata alle difficoltà di liquidità del club e per evitare eventuali scioperi da parte dei giocatori. Tuttavia, questa proposta di aiuto è stata infine esclusa dalla stessa LNB, per ragioni legali.

I giocatori avevano già minacciato di non scendere in campo a causa dei pagamenti in ritardo, e sebbene queste proteste non si siano tradotte in scioperi ufficiali grazie ad alcuni pagamenti parziali e garanzie finanziarie, il clima nello spogliatoio resta teso. A complicare ulteriormente il quadro, il club è stato recentemente sanzionato dall’EuroLega per il mancato rispetto delle normative finanziarie, con una multa di 300.000 € e un divieto di registrare nuovi giocatori e staff fino a nuova disposizione: un freno importante alla possibilità di rinforzare la squadra sul piano tecnico.

I problemi non si limitano ai debiti con gli atleti: fornitori, agenti e istituzioni locali lamentano pagamenti in arretrato che si sommano a quelli verso la stessa LNB e verso l’EuroLeague. Perfino alcune banche avrebbero mostrato riluttanza a mantenere rapporti con il club, preoccupate dalle scarse prospettive di stabilità finanziaria.

In questo clima la squadra continua a scendere in campo regolarmente, per ora: i francesi sono 10° in EuroLega con 15 vittorie in 27 partite.

