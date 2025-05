AS Monaco e Panathinaikos sono le ultime due squadre qualificate alle Final Four di EuroLega

La serata di EuroLega ha sancito le ultime due semifinaliste della stagione, uscite da due combattute Gare-5 a Monaco ed Atene. Nella prima sfida, l’AS Monaco ha avuto la meglio di misura, 85-84, sul Barcellona, complice un canestro di Mike James (20 punti) a meno di 1′ dalla fine e l’ultimo errore di Kevin Punter che avrebbe potuto consegnare al Barça le Final Four. Invece per la prima volta dal 2004 sul palcoscenico più importante di EuroLega non ci sarà nemmeno una squadra spagnola, visto che anche il Real Madrid è stato eliminato in questi Playoff per 3-1 dall’Olympiacos.

Nell’altra partita della serata invece il Panathinaikos ha chiuso una serie ricca di polemiche contro l’Efes con una vittoria per 75-67, frutto di una grandissima prestazione di Cedi Osman (28 punti e 8 rimbalzi). Il Pana ha controllato la gara rischiando qualcosa negli ultimi 10′, quando l’Efes con Larkin è tornato a -4 a meno di 2′ dalla fine. La squadra di Luca Banchi, che ha dato del filo da torcere ai biancoverdi, si è poi arresa nel finale al canestro di Grant e al 6/6 ai liberi del duo Sloukas-Osman, che non ha dato chance di rimonta.

Nelle Final Four meno europee di sempre, che si terranno ad Abu Dhabi, si sfideranno dunque da una parte Olympiacos e AS Monaco e dall’altra Fenerbahçe e Panathinaikos. Tante le storie all’interno di queste sfide: Vassilis Spanoulis, coach dei monegaschi, ritroverà la squadra che lo ha reso grande da giocatore, mentre dall’altra parte anche Sarunas Jasikevicius e Kostas Sloukas avranno un incontro ravvicinato col proprio passato. Uno solo l’italiano presente alle Final Four: Nicolò Melli, che proverà a vincere la sua seconda EuroLega in carriera con la maglia del Fener.