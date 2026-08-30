AS Monaco, fine della corsa: dovrà ripartire dalla terza divisione, un campionato semi-professionistico

Un anno sei alle Final Four di EuroLega, quello dopo ai Playoff e quello ancora successivo devi ripartire dalla terza divisione nazionale. È la storia recente dell’AS Monaco, che nonostante i buoni risultati sul campo e la vittoria del campionato nella passata stagione è stato escluso dalle principali competizioni nazionali a causa delle scarse garanzie a livello finanziario. Nella passata stagione, per un periodo abbastanza lungo, i giocatori e lo staff non erano stati pagati poiché il proprietario del club, il russo Alexey Fedorychev, era finito nel mirino delle autorità europee che hanno congelato diversi suoi conti bancari. Da qui la decisione della Federazione di escludere il Monaco dalla LNB Betclic Élite, la Serie A francese, ma anche da qualsiasi altro campionato professionistico. I ricorsi del club sono stati tutti inutili: nelle scorse ore anche il CNOSF (il Comitato Olimpico Francese) ha applicato quanto già fatto nel calcio con il Bordeaux, escludendo l’AS Monaco in via praticamente definitiva (potrebbero fare ricorso alla corte amministrativa, ma secondo varie fonti non accadrà).

Se vorrà proseguire in Francia, il club monegasco dovrà ripartire dalla Nationale 1, ovvero il campionato di terza divisione che è tra l’altro semi-professionistico. Un durissimo colpo per il Monaco, che a causa di queste vicende non ha nemmeno potuto operare sul mercato: Daron Russell, che aveva un accordo con i biancorossi, ha alla fine firmato con l’Efes.

In LNB il posto del Monaco verrà preso dal Saint-Quentin Basketball, retrocesso sul campo nella scorsa stagione, mentre Fos-sur-Mer tornerà in LNB Élite 2. Da capire però la situazione del club, annoverato tra le prossime partecipanti all’EuroCup proprio dopo l’esclusione a sorpresa dall’EuroLega nei mesi scorsi. La squadra del Principato è nello stesso girone della BC Roma di Donnie Nelson e Luka Doncic.