AS Monaco, la sospensione di Mike James proseguirà anche durante le finali del campionato

Mike James non giocherà la finale del campionato francese contro il Paris Basketball. L’americano era stato sospeso un paio di settimane fa per motivi ancora non noti, ma che avevano a che fare con il regolamento di squadra. Una notizia sorprendente visto che James, miglior marcatore di EuroLega All-Time, è la star della squadra del Principato che, dopo aver perso la finale della coppa più prestigiosa, punta a vincere la Pro A che sarebbe anche l’unico titolo stagionale.

Oggi è stato annunciato che la sospensione di Mike James proseguirà fino al termine della stagione, quindi il Monaco non conterà su di lui contro il Paris.

Negli ultimi giorni si è parlato anche della possibile partenza del giocatore, nonostante un contratto fino al 2027. James è stato accostato all’Olympiacos, anche se coach Bartzokas ha per ora smentito un interessamento.