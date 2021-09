AS Monaco, ufficiale la firma di Mike James con un annuale

Dopo qualche giorno di voci, è finalmente arrivata l’ufficialità. Mike James è stato annunciato come nuovo giocatore dell’AS Monaco, col quale firmerà un annuale per uno stipendio che sarà il più alto nella storia del basket francese. In più l’americano, tagliato dal CSKA Mosca con due anni di anticipo sulla scadenza dell’accordo, prenderà una buonuscita dal club russo.

James nella scorsa stagione, prima della rottura col CSKA, era il miglior marcatore di Eurolega con 21.1 punti di media. L’americano ora tornerà nella coppa più prestigiosa con la maglia di una delle nuove arrivate, visto che il Monaco si è qualificato per la prima volta quest’anno.

✍️ 𝗠𝗶𝗸𝗲 𝗝𝗮𝗺𝗲𝘀 a choisi l’AS Monaco Basket ! 💣 Le meneur 🇺🇸 (1,85 m, 31 ans), un des tous meilleurs joueurs et scoreurs de l’@EuroLeague de ces dernières années, sort d’une pige @NBA réussie au printemps dernier avec @BrooklynNets ✔️

👋 𝙒𝙚𝙡𝙘𝙤𝙢𝙚 @TheNatural_05 🇲🇨 pic.twitter.com/4dfvh8MA5U — AS Monaco Basket (@ASMonaco_Basket) September 17, 2021

Qualche mese fa, in un’intervista con l’ex compagno Mindaugas Kuzminskas, James aveva menzionato proprio il Monaco come squadra dove gli sarebbe piaciuto giocare, anche se aveva aggiunto “verso la fine della carriera”.

🎙 𝗠𝗶𝗸𝗲 𝗝𝗮𝗺𝗲𝘀 (@TheNatural_05) avait évoqué le désir de jouer un jour pour Monaco 🇲🇨 en mai 2020 dans le podcast de @MKuzminskas 📺 Et voici le rêve devenu réalité 🤩 @EuroLeague 🏀 pic.twitter.com/Y23nqJwiCv — AS Monaco Basket (@ASMonaco_Basket) September 17, 2021