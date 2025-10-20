Assalto al pullman dei tifosi di Pistoia, interviene anche la Presidente del Consiglio

Un pullman di tifosi di Pistoia di rientro da Rieti ha subito un vergognoso assalto. Il lancio di sassi è purtroppo costato la vita a Raffaele Marianella, aiuto autista del mezzo.

Il fatto riempie le cronache italiane quest’oggi. In mattinata è intervenuta anche la premier Giorgia Meloni con un post su X.

Una notizia terribile che lascia senza parole.

L’assalto al pullman dei tifosi del Pistoia Basket, costato la vita a un autista colpito da un mattone, è un atto di violenza inaccettabile e folle.

Esprimo il mio profondo cordoglio alla famiglia della vittima e la mia vicinanza a…

— Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) October 20, 2025