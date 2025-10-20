Assalto al pullman dei tifosi di Pistoia, interviene anche la Presidente del Consiglio

Roberto Caporilli

Un pullman di tifosi di Pistoia di rientro da Rieti ha subito un vergognoso assalto. Il lancio di sassi è purtroppo costato la vita a Raffaele Marianella, aiuto autista del mezzo.

Il fatto riempie le cronache italiane quest’oggi. In mattinata è intervenuta anche la premier Giorgia Meloni con un post su X.

Nel frattempo proseguono le indagini per individuare i responsabili ma gli inquirenti mantengono il massimo riserbo. La Procura di Rieti comunque ha aperto un fascicolo contro ignoti con l’accusa di omicidio volontario.

Roberto Caporilli
