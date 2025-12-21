Assolo Fortitudo: i biancoblù travolgono Ruvo di Puglia 91-54

Foto: Fortitudo Pallacanestro Bologna 103

Regalo di Natale anticipato per la Fortitudo Flats Service Bologna che, nell’ultimo impegno casalingo dell’anno, travolge la Crifo Wines Ruvo di Puglia 91-54 e ritrova la via del successo dopo i passi falsi in trasferta contro Bergamo e Rimini. Al PalaDozza quest’oggi non c’è di fatto mai stata storia, perché l’Aquila, nonostante una situazione infortunati ancora piuttosto complicata (out gli statunitensi Moore e Harris), ha dominato per tutto l’arco dei 40’, facendosi trascinare da un monumentale Paulius Sorokas (23 punti conditi con 15 rimbalzi).

Proprio il lungo lituano, in tandem con Alvise Sarto (14 punti), ha messo una firma importante sul 10-0 che ha permesso ai biancoblù di indirizzare la gara già da un primo quarto chiuso avanti 20-5 e con 16 rimbalzi all’attivo (52-31 il computo finale delle carambole sotto i tabelloni in favore dei padroni di casa). Tanto è bastato per fiaccare le deboli resistenze di una Ruvo che anche nel secondo quarto ha continuato a sparare a salve (8/36 dal campo e 3/18 da tre nei primi 20’), finendo inevitabilmente in balia di una Fortitudo capace di giocare sul velluto e rientrare in spogliatoio sul +21 (40-19). Il secondo tempo si è così trasformato in una lunga passerella per gli uomini di Caja, che hanno spinto l’asticella del massimo vantaggio sul +42, permettendo al coach pavese di svuotare nel finale la panchina e dare spazio anche ai giovanissimi Braccio e Barbieri.