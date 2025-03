ASSURDO Jordan Walker: stabilito il nuovo record di punti in Basketball Champions League

Ad inizio stagione, Saben Lee aveva pareggiato il record di punti di Basketball Champions League segnandone 43, gli stessi che qualche anno fa aveva raggiunto Keifer Sykes. Il primato in condivisione tra i due americani questa sera è stato però cancellato completamente dalla prova di Jordan Walker, guardia del Promitheas, contro Würzburg, in una gara vinta dai suoi al secondo OT per 119-115.

Walker, che fino all’anno scorso giocava in G League con due brevi parentesi a Porto Rico e Hong Kong, ha realizzato la bellezza di 54 punti, con anche 7 rimbalzi e 7 assist, tirando 12/19 dal campo, 9/13 da tre e 21/22 ai liberi. Compreso un gioco da 4 punti nel finale del secondo supplementare che ha lanciato i greci verso la vittoria.

JORDAN JELLY WALKER AJKDSASLDASJLDKASLDHASLDJASLKDJ JORDAN WALKER WITH THE BCL RECORD OF 52 PTS AND COUNTING! 😱#BasketballCL pic.twitter.com/DrSmAeWa2s — Basketball Champions League (@BasketballCL) March 19, 2025

In questa stagione Jordan Walker, 26 anni ad agosto, sta mantenendo 23.1 punti di media in BCL col Promitheas che proprio questa sera ha vinto la sua prima partita del Round of 16.

Foto: FIBA