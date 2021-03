De Colo affossa i connazionali dell’ASVEL e regala al Fenerbahçe una vittoria

LDLC ASVEL Lyon-Villeurbanne – Fenerbahçe Beko Instanbul 86-90 (18-20; 20-20; 22-19; 26-31)

Alla “Astroballe” di Villeurbanne è andata in scena una bellissima partita vinta dal Fenerbahçe nel minuto finale. Trascinato dall’MVP dell’edizione 2016 Nando De Colo, ventiquattro punti, quattro rimbalzi e sei assist, i turchi continuano la loro risalita in classifica con il loro dodicesimo successo nelle ultime tredici uscite in campo europeo. All’ASVEL non sono sufficienti ben cinque uomini in doppia cifra e, seppur una squadra molto valida, le loro speranze di accedere alla post-season sono ulteriormente diminuite essendo ora al dodicesimo posto. Nel prossimo turno proveranno a riscattarsi poiché ospiteranno la quindicesima Alba Berlino mentre il Fener continuerà a giocare in trasferta, stavolta a Valencia. Ma ora passiamo alla cronaca della sfida.

CRONACA – Dopo un ottimo primo minuto dell’ASVEL, guidato da cinque immediati punti di David Lighty (5-2 al 1°), il Fenerbahçe entra in partita in maniera prorompente. Anzitutto Jan Veselý guida la fase difensiva assieme a Marko Gudurić per i successivi quattro minuti. Ed è quest’ultimo ad issare i turchi sul 5-15 al quinto grazie a due triple realizzate nonostante una lieve distorsione alla caviglia subita nel corso del match. Ma, dopo una tripla realizzata dal neo acquisto Kyle O’Quinn (9-18 al 6°), i giallo-blu accusano un black-out. Di conseguenza i grigioneri prendono fiducia e piazzano un notevole contro parziale. In particolare sono Guerschoc Yabusele e Charles Kahudi, rispettivamente con sei e quattro punti nel primo periodo, a ricucire lo strappo sul 18-18. Il quarto si conclude con un canestro da sotto di O’Quinn, valevole per il 18-20 del decimo.

Nella prima parte di secondo periodo assistiamo a una gara intensa. Da una parte la squadra del presidente Tony Parker mostra perché è temuta da tutti con ingredienti apprezzabili: versatilità, atletismo e personalità. In particolare i due lunghi, William Howard e Ismaël Bako, dimostrano di completarsi tecnicamente e tatticamente con una tripla per il primo e due canestri da sotto per il secondo (29-25 al 13°). Dall’altra gli ospiti mettono sul parquet la loro grande qualità guidati da Nando De Colo. Il play ex CSKA sfoggia la sua classe aiutato dall’ex Sassari Dyshan Pierre e da Danilo Barthel (31-36 al 17°). Il primo tempo, molto spezzettato a livello di frequenza realizzativa, si conclude con tre lampi. Il primo è costituito dalla tripla di Norris Cole, il secondo da un gran canestro di De Colo ed il terzo da una schiacciata di Bako da rimbalzo offensivo sulla sirena (38-40 al 20°).

Ad inizio secondo tempo i lunghi di Kokoškov attaccano maggiormente il pitturato e ottengono un break di 0-6 (38-46 al 22°). Ma l’ASVEL si riporta sotto grazie ad un enorme sforzo di Cole. Il play ex Avellino mette a referto sei punti consecutivi seguiti dalla schiacciata del pivot titolare Moustapha Fall (46-46 al 24°). Dopo una girandola di liberi, causata anche da un tecnico dato al coach dei turchi (49-47 al 25°), l’incontro vive una fase di equilibrio. Lighty e De Colo segnano cinque punti a testa da questo momento fino alla fine del terzo quarto. La guardia americana, che si rende protagonista del canestro sulla sirena del trentesimo (60-59 al 30°), viene aiutata da Howard e Bako mentre il play francese riceve aiuto da una tripla di Pierre e da due canestri firmati Veselý e Lorenzo Brown.

L’inizio dell’ultimo quarto è molto frenetico. Nessuna delle due compagini riesce a realizzare due o più canestri consecutivi in questa fase ma spiccano due volti. Per i padroni di casa ancora Bako. Segna sei punti consecutivi tra cui il tap-in del 72-70 che costringe Kokoškov a chiamare time-out. Dall’altra spicca Pierre che si prende per mano la squadra con De Colo e Guduric in panchina per il loro ultimo riposo. Quest’ultimo torna in campo e pareggia la contesa sul 72-72. Dopo un altro scambio arriviamo a quattro minuti dal termine sul 76-74.

Proprio in questi istanti in Fenerbahçe riesce a segnare due canestri consecutivi lasciando a secco gli avversari per la prima volta nel quarto. Il primo è la tripla del 76-77 di Brown ed il secondo è firmato da De Colo. In più per i francese ci si mette anche il coach TJ Parker a complicare le cose. Con un fallo tecnico fischiato ai suoi danni regala a De Colo il libero del 76-80 tre e mezzo dal traguardo. L’ASVEL si rimette in scia con una tripla di Lighty ma gli ospiti nel finale sbagliano pochissimo in attacco dando segno di grande maturità. I francesi però non si demoralizzano e si riportano ancora sul –1 (83-84 al 39°) e così facendo si costruiscono un’opportunità. Infatti Gudirić sbaglia una bomba nel possesso successivo ma Fall, che subisce fallo, realizza solamente uno dei due liberi a disposizione. Nei secondi successivi i francesi commettono fallo su Veselý ma il ceco fa anch’egli uno su due (84-85 a 0:50 dal termine). Dunque i ragazzi di Parker hanno un’altra chance ma Cole sbaglia dalla media, rimbalzo turco e qui sale in cattedra De Colo che glacialmente chiude il match con la tripla dell’84-88 a 13.7 secondi dal termine. I tentativi di rimonta francesi sono vani, i turchi controllano e se ne andranno ad Istanbul con un’altra grande vittoria in tasca dopo quella di Milano.

TABELLINO

ASV: Lighty 15, Bako 14, Cole 14, Howard 12 e Yabusele 10. Rimbalzi 25 (Bako 5). Assist 17 (Cole 4).

FEN: De Colo 24, Pierre 13, Gudirić 13 e O’Quinn 11. Rimbalzi 28 (De Colo, O’Quinn e Veselý 4). Assist 19 (De Colo 6).