ASVEL sconfitto, il discorso motivazionale di Pozzecco dopo la partita

Alla prima partita sulla panchina dell’ASVEL, per Gianmarco Pozzecco è arrivato il primo KO, in EuroLega contro la Virtus Bologna. I francesi hanno perso 84-87 tra le mura amiche, restando gli unici a quota zero vittorie stagionali dopo 5 incontri.

Nonostante la sconfitta, Pozzecco ha fatto un discorso incoraggiante ai suoi giocatori al termine dell’ennesima delusione in questa stagione. “Non voglio vedere nessuno scontento!” ha esordito il tecnico italiano, sottolineando la gara positiva della sua squadra. “Avreste meritato la vittoria al 100%, per il vostro sforzo. Avete combattuto, dall’inizio alla fine, abbiamo fatto grossi passi avanti. Non voglio vedere nessuno di voi triste. Tutti avete fatto un ottimo lavoro! E dopo questa partita sono davvero felicissimo di essere qui. Sapete perché? Perché siete forti, me lo avete dimostrato questa sera. Quindi non voglio vedere queste facce. Abbiamo perso, accadrà milioni di volte nelle vostre vite. La differenza la fa come giocate, e questa sera avete giocato bene. Credetemi” ha detto Pozzecco negli spogliatoi.

Insomma il Poz ha sfoderato subito la migliore arma del proprio arsenale: il lato umano e la connessione che riesce a creare con i suoi giocatori. Ora starà all’ASVEL risollevarsi dopo un brutto avvio di stagione.