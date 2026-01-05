eboua trapani

ASVEL, ufficiale l’arrivo di Paul Eboua dalla Trapani Shark

Come anticipato, Paul Eboua ha firmato fino al termine della stagione con l’ASVEL Villeurbanne. L’accordo è solo di 6 mesi perché il lungo classe 2000 ha un contratto con Milano fino al 2028: era infatti alla Trapani Shark solo in prestito.

Eboua, 10.7 punti e 9.2 rimbalzi di media in LBA in questa stagione, è uno dei tanti giocatori che stanno lasciando Trapani negli ultimi giorni. La squadra siciliana è partita nelle scorse ore per la Bulgaria, dove disputerà domani il Play-in di BCL, con una manciata di giocatori a disposizione di coach Latini. Per Eboua sarà la prima esperienza in EuroLega dopo aver indossato le maglie di Stella Azzurra, Pesaro, Brescia, Cremona e Trapani.

Foto: FIBA

