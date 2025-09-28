Ataman avverte tutti: “Un giorno Giannis Antetokounmpo giocherà per me”

Dopo aver guidato il Panathinaikos Atene alla conquista della settima EuroLeague della sua storia nel 2024, Ergin Ataman continua a sognare in grande. L’allenatore turco Ataman, che già allora aveva ricevuto gli elogi di Giannis Antetokounmpo durante le Final Four di Berlino, ha dichiarato apertamente che gli piacerebbe allenare la superstar dei Milwaukee Bucks in Grecia.

“Giannis è il mio preferito, il giocatore più completo dell’NBA”, ha spiegato Ataman a S Sport. “Può giocare da guardia, correre in campo aperto, segnare in area, tirare e difendere ovunque. È un atleta che ammiro davvero. Non so se mai le circostanze ci porteranno insieme, ma lui stesso ha detto di voler giocare in Europa un giorno”.

Il coach del Panathinaikos ha poi aggiunto un dettaglio intrigante:

“Il nostro presidente Dimitris Giannakopoulos aveva già provato a portare Nikola Jokic ad Atene. Chissà, magari in futuro sarà Giannis a vestire la maglia del Pana”.

Ataman e Antetokounmpo si sono affrontati di recente agli Europei FIBA 2025, con la Turchia che ha battuto la Grecia 94-68 in semifinale. Nonostante la sconfitta, Giannis Antetokounmpo è stato inserito nel quintetto ideale del torneo, mentre Ataman è stato premiato come miglior allenatore dell’EuroBasket.

Il sogno di vedere la stella NBA in Europa, magari al Panathinaikos, resta lontano ma affascinante. Per ora, Ataman continua a scrivere pagine di storia nel basket europeo, mentre Antetokounmpo resta il simbolo dei Bucks e una delle icone globali dello sport.