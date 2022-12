Ataman ha parlato della situazione di Achille Polonara, allontanandolo dall’Efes

Questa sera l’Efes è tornato alla vittoria in EuroLega, battendo nettamente il Panathinaikos 88-69. Clyburn e Dunston sono stati i migliori per i turchi, mentre Achille Polonara è stato l’unico, oltre all’infortunato Ante Zizic, a non andare a referto. Perfino Erten Gazi, che finora aveva totalizzato 2 presenze in EuroLega, ha giocato 16” nel garbage time. Polonara è ormai ai margini delle rotazioni e coach Ergin Ataman non ha nascosto che ormai la sua esperienza all’Efes è agli sgoccioli. Nei giorni scorsi era rimbalzato un rumors che voleva l’azzurro molto vicino al ritorno in Italia, alla Virtus Bologna, anche se da allora non se ne è più parlato.

Sfortunatamente non abbiamo avuto finora il contributo che cercavamo da Achille Polonara, quindi non l’ho potuto schierare nelle partite di campionato per via del limite agli stranieri. La situazione ha creato malumore in Polonara, per questo il suo agente ci ha contattati e ci ha detto che ci sono club che lo vorrebbero firmare. Di certo si tratta di un giocatore importante, tra due settimane ci sarà una settimana di mercato aperto in EuroLega e gli abbiamo detto che possiamo parlare di una risoluzione se ci saranno le condizioni appropriate. Se Polonara dovesse andarsene, abbiamo alternative e anche più di una. Stiamo osservando la situazione ma stasera non l’ho messo in campo per questioni di calendario.

Insomma, Ataman ha quasi ammesso che Polonara partirà durante la sessione di mercato in EuroLega. La Virtus appare in prima fila.