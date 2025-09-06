Ataman, nuova polemica con la FIBA per roster e orari

Ergin Ataman prosegue nella sua “crociata” personale contro la FIBA. Stavolta l’allenatore della Turchia si è lamentato di aver dovuto giocare alle 11 del mattino e ha criticato il limite dei soli 12 giocatori convocabili per i tornei delle nazionali.

Queste le sue parole dopo la vittoria sulla Svezia negli ottavi di finale.

Ovviamente ora tutti pensano che siamo tra i favoriti, ma partite come questa sono molto pericolose, soprattutto se si giocano al mattino. All’inizio non ci siamo svegliati, solo nel terzo quarto abbiamo capito di essere in difficoltà. Siamo rientrati grazie a una buona difesa, ma abbiamo anche ridato fiducia alla Svezia. Alla fine, però, abbiamo trovato il modo di vincere. Ora pensiamo ai quarti di finale, che spero si giochino in un orario normale, a meno che non decidano di farci giocare di nuovo alle undici del mattino. L’ultima volta che ho giocato a quest’ora era negli Europei 2022 e prima ancora quando allenavo le giovanili. È stato molto difficile per noi. Negli ultimi due giorni mi sono lamentato spesso, perché questo è un torneo di altissimo livello e non capisco questa mentalità. Ci hanno fatto scendere in campo troppo presto per una partita così importante. In ogni caso non ci sono riusciti: continuiamo il nostro cammino a EuroBasket.