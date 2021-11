Atlanta Hawks e Washington Wizards riscrivono la storia della NBA con i tiri liberi

Prestazione pazzesca ai tiri liberi nella gara fra Atlanta Hawks e Washington Wizards, vinta da Young e soci 118-111.

Gli Hawks hanno fatto registrare un 29/29, gli Wizards 16/16: è la quinta volta nella storia che una gara NBA si chiede senza errori a cronometro fermo.

Tonight’s @ATLHawks and @WashWizards game was the fifth game in the Shot Clock Era (since 1954-55) in which both teams made all of their free-throw attempts.

Washington made all 16 attempts and Atlanta made all 29 from the free-throw line. pic.twitter.com/zxLq2YKvpz

