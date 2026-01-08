Atlanta Hawks, obiettivo Anthony Davis: assalto partito dopo l’addio a Trae Young

Archiviata definitivamente l’era Trae Young, gli Atlanta Hawks guardano con decisione al futuro e al mercato NBA. La trade che ha portato Young ai Washington Wizards non rappresenta soltanto un cambio di direzione tecnica, ma apre anche scenari molto ambiziosi sul piano salariale e strategico. Secondo Shams Charania di ESPN, il grande obiettivo degli Atlanta Hawks ha un nome e un cognome: Anthony Davis.

Moving Young also provides Atlanta with added financial flexibility to pursue a large salary over the next several months – with Dallas Mavericks star Anthony Davis as a prime in-season trade target. — Shams Charania (@ShamsCharania) January 8, 2026

La trade di Trae Young libera spazio salariale

Cedendo Trae Young, gli Hawks hanno ricevuto CJ McCollum e Corey Kispert dai Wizards. L’elemento chiave dell’operazione è però il contratto di McCollum: una scadenza da 30,6 milioni di dollari, che offre ad Atlanta una flessibilità enorme sul salary cap.

A questo si aggiunge un altro dettaglio fondamentale: anche Kristaps Porzingis possiede un contratto in scadenza da 30,7 milioni di dollari. La combinazione di questi contratti consente agli Hawks di liberare spazio sufficiente per tentare un colpo di mercato di primissimo livello.

Anthony Davis nel mirino degli Hawks

Il profilo ideale individuato dal front office è Anthony Davis, stella NBA e uno dei lunghi più dominanti della lega. Davis percepirà 54,12 milioni di dollari nella stagione 2025-26 e dispone di una player option da 62,78 milioni per il 2027-28. Come già riportato nei mesi scorsi, il giocatore è alla ricerca di un nuovo contratto a lungo termine.

Gli Atlanta Hawks sono stati indicati per tutta la stagione come i principali pretendenti ad Anthony Davis, grazie alla loro flessibilità finanziaria e alla volontà di costruire una squadra competitiva attorno a un leader difensivo e offensivo di élite.

Una nuova Atlanta pronta al salto di qualità

Dopo anni di risultati altalenanti, Atlanta sembra pronta a cambiare marcia. Con Jalen Johnson al centro del progetto, tiratori affidabili come Kispert e la possibilità di sacrificare contratti in scadenza, l’arrivo di Anthony Davis rappresenterebbe un salto di qualità immediato nella Eastern Conference.

Il futuro degli Hawks passa ora dal mercato: Anthony Davis ad Atlanta non è più solo un’idea, ma una possibilità concreta. Il tempo dirà se la franchigia riuscirà a chiudere l’operazione e ad aprire una nuova era da contender NBA.