Atlanta Hawks, si ferma (a lungo?) Bogdan Bogdanovic

Una previsione per il rientro ancora non c’è, ma la sensazione è che Bogdan Bogdanovic dovrà stare fuori per un periodo molto lungo. Il serbo, che nelle ultime partite stava giocando su infortunio minore alla caviglia, nella scorsa gara contro Charlotte ha giocato solo 11′ prima di uscire dal campo acciaccato.

Fin da subito coach Lloyd Pierce aveva previsto uno stop mediamente lungo, gli esami hanno forse dato diagnosi ancora peggiore: frattura da avulsione al ginocchio destro, con relative infiammazione e contusione all’osso. Nei prossimi giorni Bogdanovic e gli Atlanta Hawks decideranno come procedere e si saprà di più sui tempi di recupero. Una bruttissima tegola per la franchigia che, nella lista degli indisponibili, conta già Rajon Rondo e Danilo Gallinari.

Hawks‘ Bogdan Bogdanovic has suffered an avulsion fracture in his right knee with associated soft tissue inflammation and a bone bruise.

— Shams Charania (@ShamsCharania) January 10, 2021