Atlanta rimonta 22 punti in 10 minuti, Phoenix incolpa gli arbitri

Una delle rimonte più clamorose nella storia della NBA. Gli Atlanta Hawks hanno firmato un’autentica impresa questa notte in casa dei Phoenix Suns, vincendo una partita che perdevano di 22 punti nell’ultimo quarto.

A 10 minuti dalla fine, con il punteggio sull’81-103 ci si appresterebbe a iniziare il garbage time. Non la pensano così gli Hawks che rosicchiano punto su punto, infilano un parziale di 19-0 e colgono una vittoria clamorosa per 122-124. Protagonista assoluto Nickeil Alexander-Walker, autore nell’ultimo periodo di 16 dei suoi 26 punti totali.

Grande amarezza in casa Suns, specialmente da parte dei due migliori giocatori della serata, vale a dire Dillon Brooks (34) e Devin Booker (27). Entrambi a fine partita hanno attaccato duramente gli arbitri.

Queste le parole del canadese.

La rimonta degli Hawks è dovuta a un ultimo quarto giocato 7 vs 5. Gli arbitri hanno fischiato a sentimento, ridevano mentre prendevano le loro decisioni. Siamo sempre stati in controllo ma a un certo punto hanno iniziato a fischiare a senso unico. Se tre arbitri continuano a sbagliare, forse dovremmo pensare di inserirne un quarto perché così non va bene. Hanno fermato un nostro contropiede a causa della caduta di Risarcher, in nove anni di NBA è la prima volta che vedo interrompere il gioco per una cosa del genere. E ho anche preso un fallo tecnico per aver protestato in quella occasione.