Atlante Eurobasket implacabile sul parquet amico, piegata anche Latina

Quattro partite, altrettante vittorie. Ultimamente, sul parquet amico, l’Atlante Eurobasket Roma alle avversarie non lascia neppure le briciole. A sperimentarlo, in quest’occasione, è stata la Benacquista Assicurazioni Latina al suo secondo passo falso di fila. Decisivo, per i capitolini capaci di ribaltare il match nella seconda parte di gara dopo avere chiuso sotto i primi due quarti, è stato l’apporto di Lorenzo Bucarelli, implacabile in fase realizzativa con ben 25 punti a referto. Latina ci ha provato soprattutto con Lewis ma la sua ottima vena realizzativa non è bastata.

PRIMO QUARTO – Gilbeck colpisce per Latina, Olasewere intona subto il controcanto. Il primo sale decisamente in cattedra nel tentativo di riscattare i soli due punti messi a segno nel match contro Napoli e alza in quota Latina sul 13-6. Coach Pilot chiama il timeout per consentire ai suoi di raddrizzare l’impostazione del match, Latina però affonda la lama con una tripla di Benetti. Raucci infila due dei tre tiri liberi che si è guadagnato subendo un fallo e porta i pontini in vantaggio massimo per 18-18. Cepic e Bucarelli prendono per mano l’Atlante e la portano a un’immediata reazione, stavolta è Franco Gramenzi a chiamare la pausa. Latina riesce a tenersi in quota e chiude il primo quarto avanti per 23-19.

SECONDO QUARTO – Fanti punge, Baldasso replica. Le due squadre sfoderano la medesima grinta dei primi dieci minuti. Bucarelli riaffonda la lama per l’Eurobasket, Lewis è il più prolifico per la Benacquista. Latina prova a prendere il largo con sei punti di margine a metà quarto. Per tre minuti abbondanti non si vede segno di punto a referto né da una parte né dall’altra, Romeo e Staffieri fanno partire stilettate a favore dei padroni di casa fissando il pareggio. E’ però Latina a mantenere le redini della gara nelle proprie mani all’intervallo lungo con Passera che la manda sul 34-33 a favore.

TERZO QUARTO – Gilbeck cecchina, Olasewere non è da meno sul versante opposto. Cepic e Gallinat fanno mettere la freccia di sorpasso ai capitolini, i pontini perdono Raucci per infortunio. Bucarelli fa prendere campo aperto ai capitolini portandoli sul più sei. Gramenzi chiama un altro timeout, Lewis capisce l’antifona e prova a tenere in partita la Benacquista ma Bucarelli, al termine del terzo quarto, suggella il vantaggio romano per 56-54. La partita torna a scorrere sui binari dell’incertezza.

ULTIMO QUARTO – Staffieri sforna dalle sue mani una tripla, Baldasso lo emula su sponda pontina. Piccone riavvicina la Benacquista iscrivendosi anch’egli al club degli amanti delle triple. Fanti ne sfodera un’altra per parte Atlante e porta la squadra di Pilot a più sette. Bucarelli e Olasewere fanno librare fino all’ultimo strato di cielo l’Atlante e Latina perde un ispirato Gilbeck per il quinto fallo. I romani procedono senza scossoni e la portano a casa con il punteggio di 85-73.

MIGLIORI IN CAMPO

LORENZO BUCARELLI (ATLANTE EUROBASKET ROMA): E’ quello che, dell’Atlante, alla possibilità di cambiare il copione della gara dopo i primi due atti ci crede di più, il suo punteggio finale dimostra quanto ci abbia dato dentro per farlo credere, con successo, anche ai suoi compagni di strada.

JAREN LEWIS (BENACQUISTA ASSICUAZIONI LATINA): il talento ce l’ha e, sia che il cielo sia coperto di nuvole sia che splenda, non manca mai di applicarlo.

TABELLINO

ATLANTE EUROBASKET ROMA (85): Bucarelli 25, Olasewere 17, Fanti 13, Cepic 9, Romeo 7, Gallinat 6, Staffieri 6, Magro 2, Cicchetti. N.e: Ludovici, Bischetti. Coach: Damiano Pilot.

BENACQUISTA ASSICURAZIONI LATINA (73): Lewis 21, Baldasso 13, Mouaha 10, Gilbeck 9, Benetti 7, Raucci 6, Passera 4, Piccone 3. N.e: Hajrovic, Bagni. Coach: Franco Gramenzi.

NUMERI

Tiri liberi

ATLANTE EUROBASKET ROMA: 19 su 31. BENACQUISTA LATINA: 14 su 25.

Assist

ATLANTE EUROBASKET ROMA: 15 (Romeo 5), BENACQUISTA LATINA: 16 (Passera 5).

Rimbalzi

ATLANTE EUROBASKET ROMA: 33 (Magro 8), BENACQUISTA LATINA: 34 (Gilbeck 9)

ARBITRI

Gianluca Gagliardi di Anagni (FR), William Raimondo di Scicli (RG) e Fabio Bonotto di Ravenna.